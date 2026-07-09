Piden reabrir el Parque Iberá tras dos meses de cierre por la presencia de un yaguareté

A casi dos meses del cierre del Parque Nacional Iberá por la presencia del yaguareté Ombú, el sector turístico de Colonia Carlos Pellegrini elevó un fuerte reclamo a la Administración de Parques Nacionales para que revea la medida. Sostienen que la decisión mantiene paralizada una de las principales atracciones de la región en plena temporada y proponen aplicar protocolos que permitan reabrir el área de manera segura.

Fuerte reclamo

La nota, dirigida al presidente del Directorio de la APN, Sergio Martín Álvarez, lleva la firma de Estrella Losada, presidenta de la Cámara de Turismo del Iberá, y Gastón Bocalandro, representante de la Asociación de Guías de Pellegrini. En el documento sostienen que el cierre del área de uso público se ha extendido "la mayor parte del tiempo" desde la aparición del felino y que, pese a haber solicitado alternativas para garantizar visitas seguras, "hasta la fecha no hemos recibido respuesta".

Además, aseguran que no se realizaron capacitaciones ni se difundieron protocolos de actuación para guías y prestadores turísticos. "Tampoco se han implementado por parte del área protegida actividades de capacitación para guías y prestadores de servicios o explicado los protocolos de actuación en caso de avistajes", señalaron, y destacaron que la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes sí desarrolló ese tipo de acciones.

En el escrito recuerdan que uno de los objetivos del proyecto de reintroducción del yaguareté impulsado por Fundación Rewilding Argentina, junto al Gobierno de Corrientes y Parques Nacionales, fue fortalecer el turismo de naturaleza mediante el avistamiento de especies emblemáticas. También remarcan que, según información publicada en distintos medios, la población de yaguaretés libres en los Esteros del Iberá rondaría los 50 ejemplares, por lo que consideran que la expansión de la especie hará cada vez más frecuente su presencia en zonas visitadas por turistas.

Los firmantes sostienen que la convivencia con grandes felinos es una realidad en otras áreas protegidas del país y de América, donde "no se cierran los lugares de visita", sino que se aplican protocolos para garantizar la seguridad de las personas y de la fauna. En ese sentido, proponen evaluar nuevas alternativas, como habilitar circuitos sobre caminos ya existentes, establecer medidas específicas ante eventuales avistajes y adoptar protocolos similares a los que funcionan en el Parque Provincial Iberá.

El reclamo también pone el foco en el impacto económico de la medida. Según expresan, el cierre del parque durante el inicio de la temporada alta genera cancelaciones de viajes, quejas de visitantes que llegan a la zona sin poder ingresar al área protegida y una importante caída de la actividad turística.

"Desde hace varios años, el turismo se ha constituido en la principal actividad de Colonia Carlos Pellegrini, generando casi el 90 % del empleo local", advirtieron.

Finalmente, solicitaron que se revea el criterio aplicado hasta el momento y manifestaron su disposición a trabajar junto a la Administración de Parques Nacionales para encontrar una solución que permita compatibilizar la conservación del yaguareté con el desarrollo del turismo y la seguridad de los visitantes.