Incendio de pastizales avanzó hacia un campo y generó un amplio operativo en ruta 123

Se produjo un incendio de gran magnitud en Felipe Yofre. El foco ígneo se generó este sábado en los pastizales al borde de la banquina de la ruta nacional 123, pero las llamas se extendieron rápidamente hacia un campo cercano y se podía ver a metros una gran humareda. Los vientos que llegaron a 60 kilóemtros por hora perjudicaron la situación, sin embargo, con el transcurso de las horas fue combatido.

Por esa razón en horas de la madrugada, bomberos voluntarios de Mercedes desplegaron un operativo para combatir un incendio de pastizales. La rápida intervención evitó una mayor propagación del fuego.

Según se informó, el foco ígneo comenzó a propagarse hacia un campo de la zona, por lo que los efectivos trabajaron para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego afectara una mayor superficie.

Tras varias tareas de combate y enfriamiento, los bomberos lograron extinguir el incendio y controlar la situación, evitando que las llamas continuaran avanzando sobre el establecimiento rural.

Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños materiales de consideración, mientras que las causas que originaron el incendio no fueron precisadas.

Recuerdan la importancia de extremar las medidas de precaución para prevenir incendios, especialmente en jornadas con condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.