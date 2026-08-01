Más de 120 participantes compitieron en Corrientes en el HackIAthon de programación con IA

Con una convocatoria que reunió a más de 120 participantes, este sábado se desarrolló en Corrientes una nueva edición del HackIAthon, un encuentro que combinó programación, creatividad e inteligencia artificial en una competencia que se extendió durante toda la jornada. Estudiantes, desarrolladores y profesionales de distintas disciplinas participaron este sábado de una intensa jornada de innovación.

El evento comenzó pasadas las 8,30 y reunió principalmente a estudiantes de programación, desarrolladores y profesionales vinculados al sector tecnológico. Sin embargo, la convocatoria también incluyó perfiles de distintas disciplinas, con el objetivo de fomentar el trabajo colaborativo y la generación de ideas innovadoras.

El creador del HackIAthon en Corrientes, Fernando Luján, explicó El Litoral que la propuesta busca mucho más que una competencia. "La idea es hacer networking, que los chicos puedan llevar su creatividad y demostrar su creatividad. Hay chicos que vienen sin grupo y acá se integran, aprenden y se conectan con otros", destacó.

Una de las particularidades del encuentro es que muchos de los asistentes llegan sin un equipo previamente conformado. Durante las primeras horas de la jornada se organizan los grupos de trabajo, promoviendo la integración entre participantes con distintos conocimientos y experiencias.

Sobre la competencia

La competencia organizada por la empresa Devlights estuvo centrada en el desarrollo de soluciones con asistencia de inteligencia artificial. Los equipos debieron trabajar sobre una idea propuesta por la organización y convertirla en un prototipo funcional en el transcurso del día.

Para ello, los participantes contaron con herramientas de programación asistidas por IA, una modalidad que busca acercar a los futuros profesionales a las tecnologías que hoy transforman la industria del software y el desarrollo de productos digitales.

El certamen se dividió en tres categorías, en las que cada equipo presentó un proyecto desarrollado durante la jornada. Finalizado el tiempo de trabajo, un jurado especializado evaluó las propuestas teniendo en cuenta criterios como la innovación, la creatividad, la viabilidad y la calidad técnica.

De todos los proyectos presentados, el jurado seleccionó cinco equipos finalistas, cuyos integrantes debieron realizar una demostración en vivo para explicar el funcionamiento de sus prototipos y responder las consultas del panel evaluador.

Tras las exposiciones, el jurado definió a los ganadores de esta edición del HackIAthon, en una jornada que tuvo como eje el intercambio de conocimientos, el trabajo colaborativo y el desarrollo de soluciones tecnológicas mediante inteligencia artificial.

Además de la competencia, el encuentro sirvió como un espacio para generar vínculos entre estudiantes, desarrolladores, emprendedores y empresas del sector tecnológico, fortaleciendo una comunidad que apuesta por la innovación y el crecimiento de la economía del conocimiento en Corrientes.