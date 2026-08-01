La extinción de los dinosaurios

Todo comenzó en los lejanos días del período Jurásico, hace casi 200 millones de años, cuando la vida se había asentado ya sobre la tierra firme. El mundo de aquellos tiempos estaba cubierto de selvas tropicales formadas por helechos gigantes y palmeras. Los reptiles ya eran viejos y los dinosaurios en hordas ululantes, recorrían los recién nacidos continentes como reyes del planeta. Algunas especies comenzaron a trepar a los árboles, otras a desarrollar alas en un proceso de cambio que derivaría en los primeros dinosaurios volantes, como el pteranodón. Desde que fueron descubiertos los primeros huesos fósiles de los grandes animales desaparecidos la mente humana trató de buscar explicaciones a la desaparición de bestias tan extrañas y gigantescas. Algunas de esas hipótesis pertenecían al campo del mito y la ficción, y a otras le faltaban datos para confirmar la hipótesis. La pregunta clave es ¿Cómo y porqué se extinguieron los dinosaurios? La fascinación y el misterio se daban la mano.



Hacia 1950, la mayoría de los paleontólogo coincidían en la idea de que los dinosaurios habían sido víctimas de un cambio de clima repentino. Pero no se ponían de acuerdo de que habían desaparecido porque la Tierra se volvió más fría o más caliente. Pero posteriormente investigaciones científicas demostraron que en los últimos 450 millones de años, hubo cinco grandes extinciones en masa de especies animales. La mayor catástrofe no fue la que puso fin a los dinosaurios, sino una ocurrida precisamente al iniciar éstos su aparición, entre los períodos Pérmico y Triásico, hace 245 millones de años, cuando se extinguió el 90% de las especies vivas. En los últimos años se comprobó que, en un yacimiento fósil del período Cámbrico, hace 530 millones de años, vivían animales invertebrados sin ningún parentesco con la mayoría de los actuales. Este hallazgo fue más que importante para los estudios posteriores de las distintas teorías de la desaparición de los dinosaurios. Las teorías más corrientes sobre la evolución orgánica tendían a buscar motivos puramente biológicos para la desaparición de grupos enteros de especies. Los paleontólogos actuales aceptan que las crisis en la historia de la vida sobre el planeta pudieron haber tenido otras causas, como cataclismos geológicos o extraplanetarios, como por ejemplo el impacto de meteoritos provenientes del espacio exterior. En ambos casos con consecuencias brutales para la vida en la Tierra y la ecología. Algunos especialistas sostienen que de no haber mediado esas grandes catástrofes, no habrían aparecido o evolucionado nuevos grupos biológicos. De acuerdo con esto, los mamíferos pudieron eclosionar en forma abrupta, al terminar el período Cretácico.



Si no hubiera sido así, otra sería la historia y no estaríamos nosotros para contarla. La contarían los dinosaurios inteligentes...

Distintas teorías



Entre las teorías más aceptadas respecto de la extinción de los dinosaurios, figura en primer lugar la caída de un meteorito gigante que impactó contra el planeta y causó la hecatombe. El cielo se oscureció y del firmamento cayeron rayos, rocas y lluvia negra. Pesadas nubes de humo, hollín y gases venenosos se expandieron por toda la Tierra. Esto habría causado la desaparición de todo tipo de vida. Otra teoría, aunque menos aceptada, es la que dice que una inmensa erupción volcánica ocurrió al sur de la India y habría causado la extinción de distintas especies de animales y vegetales. Otra sostiene que una glaciación habría matado a los dinosaurios, el frío habría sido fatal. Hoy es una hipótesis con pocos defensores. Otra más, podría ser que un sol fulgurante, sequía, planicies desérticas, fueron un paisaje infernal donde los dinosaurios no pudieron sobrevivir.



Una última hipótesis sostiene que los dinosaurios habrían sido víctimas de su propio tamaño, alcanzaron un tamaño tan gigantesco, que la evolución se habría detenido y sobrevino el fin.



Pero esta hipótesis se derrumbó en los últimos años cuando se pudo comprobar que las bestias prehistóricas habían vivido y evolucionado a lo largo de millones de años.



Por lo tanto, la presunción de su incapacidad para adaptarse, quedó sin ningún sustento. En fin, son todas teorías y enigmas que permanecerán por siempre. Quizás millones de años...