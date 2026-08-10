Docentes de Corrientes participaron de una capacitación nacional en alfabetización

Más de una decena de formadores de Corrientes participaron de un nuevo Encuentro de Formación de Formadores en Alfabetización, realizado la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes acompañan la formación docente en la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de una alianza entre la Fundación Instituto Natura, la Fundación Pérez Companc y el Ministerio de Educación, con el apoyo del Banco Galicia y la Fundación Tinker.

Durante tres jornadas, especialistas y equipos técnicos de distintas provincias intercambiaron experiencias, analizaron desafíos comunes y profundizaron herramientas para acompañar a docentes y equipos escolares con estrategias de enseñanza basadas en evidencia.

En el caso del nivel inicial, la capacitación estuvo a cargo de Celia Rosemberg y su equipo del CIIPME-CONICET, quienes abordaron contenidos vinculados a la planificación, el desarrollo del lenguaje, la interacción y el aprendizaje.

Por su parte, la formación destinada al nivel primario fue encabezada por Ana María Borzone y Vanesa De Mier, quienes trabajaron junto a los participantes en la elaboración de modelos de evaluación.

La directora de Fundación Instituto Natura Argentina, Florencia Mezzadra, destacó la importancia de fortalecer a quienes lideran la formación docente en cada provincia.

"Para transformar la alfabetización en las aulas de manera sostenible, la clave estratégica es acompañar y potenciar a quienes lideran la formación docente en cada provincia", afirmó.

Desde la organización señalaron que el encuentro permitió fortalecer capacidades, compartir aprendizajes y enriquecer las estrategias que luego serán aplicadas en el trabajo cotidiano con los docentes.

Asimismo, remarcaron que la formación continua y el acompañamiento pedagógico son herramientas fundamentales para mejorar los aprendizajes y consolidar las políticas públicas de alfabetización en todo el país.