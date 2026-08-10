El Hospital Pediátrico de Goya cumple su primer año con más de 32 mil atenciones

El Hospital Pediátrico "Ángel de la Guarda" de la ciudad correntina de Goya cumple este martes 11 su primer año de funcionamiento institucional.

A lo largo de sus primeros doce meses de gestión operativa, el centro asistencial superó las 32 mil atenciones médicas en diversas especialidades, consolidándose como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura sanitaria y la cobertura médica infantil en todo el mapa regional.

Al evaluar el impacto del establecimiento en la red asistencial correntina, el ministro de Salud Pública de la provincia, Emilio Lanari, remarcó la significación estratégica que adquirió el nosocomio en la zona sur y ponderó el compromiso diario manifestado por el cuerpo profesional y técnico con la salud pública pediátrica.

Especialidades con mayor demanda y proyección regional del centro asistencial

Respecto al desglose de los servicios sanitarios, desde la dirección de la institución precisaron que el área con mayor volumen de consultas fue Clínica Pediátrica, seguida en demanda por las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Otorrinolaringología y Psicopedagogía.

Además, el centro médico cuenta con prestaciones activas en Cardiología, Neumonología, Neurología y servicios de ecografía.

En relación con el alcance territorial de las prestaciones, los registros oficiales indicaron que si bien casi el 70% de las consultas correspondió a niños y adolescentes con domicilio en Goya, el hospital recibió un flujo constante de pacientes derivados de localidades vecinas como Lavalle, Gobernador Martínez, Perugorría, Colonia Carolina, Santa Lucía, Esquina y Bella Vista.

En el área de internaciones, el balance anual registró 1236 ingresos por la guardia de Emergencias y 833 pacientes alojados en el sector de Pediatría.

Cirugías programadas y cronograma del acto conmemorativo

Sobre la capacidad resolutiva de las intervenciones quirúrgicas desarrolladas en la planta física del nosocomio, la directora del hospital, Valeria Agostina Heine, enfatizó los avances en materia de quirófano al señalar que "entre las operaciones que se pueden destacar se encuentran las programadas de otorrinolaringología y amigdalectomía".

En el marco de los festejos institucionales, el próximo 21 de agosto se llevará a cabo el acto central conmemorativo a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio del Hospital Zonal, ubicado sobre la avenida Mazzanti 550.

La jornada conmemorativa contará con un programa integral que combinará instancias de capacitación y formación médica profesional con actividades de integración abiertas a toda la comunidad.