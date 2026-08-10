Caso Exen: más de 100 trabajadores exigen soluciones laborales tras los allanamientos

Tras el megaoperativo de la Justicia Federal que derivó en la clausura de la cadena de gimnasios Exen y el secuestro de equipamiento en Chaco y Corrientes, más de 100 trabajadores reclaman solución a su situación laboral y se movilizan este lunes frente al Juzgado Federal Nº 1 en Resistencia.

Los damnificados exigen la continuidad laboral y la cancelación inmediata de salarios atrasados, mientras la investigación por presunto lavado de activos mantiene detenidos a los principales directivos de la firma.

Es por ello que el reclamo se puntualiza hacia la jueza federal Zunilda Niremperger, para que arbitre medidas para encontrar una solución frente a la pérdida de sus fuentes de trabajo y la falta de pago del último mes.

En tanto que en las redes sociales de la firma, los trabajadores usaron este canal para manifestar su estado actual y visibilizar que "mientras se habla de una investigación, hay trabajadores que necesitan ser escuchados". La preocupación de los dependientes de Exen desemboca en una movilización en la ciudad de Resistencia.

Cierre de sedes, secuestro de equipos y parálisis total

El avance de la causa federal paralizó por completo la actividad comercial de la empresa en la región. Los operativos simultáneos ordenados por la Justicia alcanzaron a todas las sedes de la red, ubicadas en Corrientes Capital, Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno.

Durante los allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional, las autoridades procedieron al retiro y faja de secuestro de las máquinas de entrenamiento y equipamiento pesado, incorporados a la causa penal como parte del patrimonio investigado.

La firma confirmó formalmente la baja por tiempo indefinido de todas sus operaciones, dejando en la incertidumbre tanto al personal como a los usuarios con membresías vigentes.

Movilización al Juzgado Federal Nº 1 de Chaco

Ante la parálisis de los locales y la falta de respuestas, los dependientes coordinaron acciones públicas.

Para este lunes hay una convocatoria de los trabajadores frente a la sede judicial federal situada sobre calle Yrigoyen, entre avenida Sarmiento y Güemes, frente a la Plaza 25 de Mayo en Resistencia.

Además, los afectados en sus fuentes de empleo firmaron una carta dirigida a la jueza Niremperger donde ponen de manifiesto la situación que están viviendo por la interrupción de las actividades y el incuplimiento en el pago de sus haberes.

Los manifestantes denuncian que la empresa mantiene haberes impagos y que en diversos casos la mora salarial se arrastra desde hace varios meses.

De esta manera el grupo de trabajadores busca visibilizar su condición de vulnerabilidad y solicitar la intervención o mediación judicial para resguardar las fuentes laborales o habilitar vías de cobro con los bienes cautelados en el expediente.