La Diócesis de Corrientes capacitará a sus agentes ante la llegada de El Niño

La Diócesis de Corrientes llevará a cabo el Taller de Formación "Fenómeno del Niño", una capacitación orientada a fortalecer las capacidades de respuesta y organización de las comunidades eclesiales ante eventuales contingencias meteorológicas.

El encuentro que se realizará del 14 al 16 de agosto, reunirá a referentes pastorales, especialistas y equipos de gestión de riesgo con el fin de consolidar una red de acompañamiento solidario y validar un Plan de Acción Regional para proteger a los sectores más vulnerables.

Capacitación en gestión de riesgo y confección de mapas

La propuesta técnica abarca la preparación integral de los equipos diocesanos frente a eventos extremos.

Las jornadas contarán con la presencia de disertantes y especialistas como Ignacio Isla, referente del Equipo Nacional, y Emanuel Debarbora, meteorólogo de reconocida trayectoria en la región.

Se informó que los ejes de trabajo que se dictarán abordarán la identificación de zonas vulnerables, elaboración de mapas de riesgo, protocolos de actuación rápida, escenarios previstos para el fenómeno climáticos y simulacros de intervención.

Esta iniciativa busca pasar de una respuesta meramente asistencial a una cultura de la prevención, la solidaridad y la organización comunitaria coordinada.

Plan de Acción Regional y articulación eclesial

Hacia el cierre de las jornadas se definirá una guía unificada de intervención para la provincia: