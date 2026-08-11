Corrientes: realizaron una jornada de salud bucal para adultos mayores

El Gobierno de Corrientes realizó una jornada de promoción y prevención de la salud bucal para adultos mayores. La actividad del Ministerio de Desarrollo Social se desarrolló hoy en el Club Jesús Nazareno del barrio Quintana.

Durante el encuentro, profesionales brindaron recomendaciones para mantener una correcta higiene y prevenir enfermedades. También compartieron pautas prácticas para fortalecer los cuidados cotidianos.

Uno de los principales temas abordados fue la limpieza y conservación de prótesis dentales. Los odontólogos explicaron cómo higienizarlas y destacaron la importancia de realizar controles periódicos.

La jornada contó con la participación de profesionales de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). Y la actividad forma parte de las acciones territoriales destinadas a promover el bienestar y los derechos de los adultos mayores.