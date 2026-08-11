La Unne y el Ministerio de Producción impulsan el desarrollo sostenible y la innovación

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena) de la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de la Producción de Corrientes suscribieron un Acuerdo de Trabajo para articular capacidades científicas, técnicas y académicas. El objetivo es impulsar proyectos conjuntos orientados al desarrollo productivo, la sostenibilidad ambiental, el agregado de valor y la formación continua en la región.

El acto contó con la participación del Decano de Facena, doctor José Luis Fontana y el Ministro de la Producción, Escribano Walter Andrés Chavez. Participó también el secretario de Extensión, especialista Juan Daniel Ruiz Diaz al cual se designó como representante institucional de Facena para la coordinación del acuerdo con el ente provincial.

Por parte del Ministerio de la producción participaron además el Subsecretario de Coordinación, licenciado Victor Aguirre y el Asesor Legal del organismo, doctor David Lezcano.

Ejes clave del acuerdo y áreas involucradas

El convenio establece líneas de cooperación que abarcan desde análisis de laboratorio hasta capacitación y formación de recursos humanos. Para su ejecución, se priorizará la intervención de Unidades Ejecutoras con las que cuenta Facena:

Labquiam : Laboratorio Químico – Ambiental para realizar análisis integrales de aguas y monitoreo de efluentes líquidos .

: Laboratorio Químico – Ambiental para realizar y de . Labapi : Laboratorio de Análisis de Calidad de Productos Apícolas que desarrolla el control de calidad , caracterización y trazabilidad de productos apícolas (miel, cera, propóleos).

: Laboratorio de Análisis de Calidad de Productos Apícolas que desarrolla el , y de apícolas (miel, cera, propóleos). Gisa: el equipo de Gestión Integral de Servicios Ambientales que realiza apoyo técnico-científico para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y evaluaciones del sector productivo.

Las otras Unidades Ejecutoras de la facultad podrán sumarse al acuerdo, mientras que las actividades específicas se formalizarán progresivamente mediante Actas Complementarias y Protocolos de Trabajo. El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años, con renovación automática.

Voces del encuentro: formación, tecnología y exigencias de mercados

Durante la reunión, las autoridades abordaron diversas temáticas vinculadas a la capacitación técnica, el impacto de las tecnologías digitales y las nuevas exigencias de los mercados internacionales. Desde la conducción del Ministerio de la Producción y Facena valorizaron el rescate e impulso de programas de formación orientados a las organizaciones productivas:

«Habíamos trabajado una propuesta de diplomatura en cooperativismo que quedó pendiente. Hoy la estamos retomando junto a la Dirección de Cooperativas para implementarla, sobre todo en zonas como la costa del Uruguay donde el sector cooperativo aún tiene mucho margen de desarrollo», señaló Chavez durante el diálogo técnico.

Respecto a las modalidades de dictado, el Dr. José Luis Fontana remarcó el valor de las herramientas digitales para acortar distancias en la provincia. “Promocionamos mucho la formación virtual porque permite llegar a la gente que está lejos y abaratar costos de traslado. Quien vive a cuatro o cinco horas del centro académico no siempre puede desplazarse; mediante la tecnología les acercamos esa capacidad institucional», dijo.

Exigencias del mercado internacional y trazabilidad

En relación al sector forestal, agroindustrial y apícola, se dialogó sobre las normativas que imponen mercados como la Unión Europea —particularmente en materia de deforestación y trazabilidad— y la necesidad de contar con el respaldo analítico universitario.

«Los mercados externos exigen niveles y controles cada vez más sensibles. La universidad cuenta con el equipamiento, la precisión analítica y el personal calificado para brindar ese soporte de trazabilidad que exigen las certificaciones internacionales», coincidieron durante la mesa de trabajo.

Inteligencia Artificial aplicada al sector público y productivo

Sobre el cierre, las autoridades abordaron la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) tanto en la gestión pública como en el sector académico y privado. «Desde la carrera de Informática de Facena ofrecemos capacitaciones continuas en Inteligencia Artificial. Es una herramienta potente que, complementada con el criterio técnico del profesional, puede servir mucho para optimizar procesos tanto en los ministerios como en el sector productivo», destacó el titular de la unidad académica.

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