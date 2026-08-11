El Banco de Corrientes celebra la niñez a lo grande: hasta 30% de descuento y 3 cuotas sin interés

Del 14 al 16 de agosto llega la promoción por el Día de la Niñez, que ofrece hasta 30% de reintegro y financiaciones de hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, con tope reintegro. Además, se incorpora una promo para compras desde Tienda MÁSBanCo, con tarjetas de crédito Visa y exclusivamente desde la billetera MÁS BanCo MODO: se bonificará hasta el 15% sin tope en hasta 12 cuotas sin interés.

De esta manera, el beneficio principal ofrece hasta un 30% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, para compras en comercios adheridos con tope de $45.000. Durante los días mencionados, los clientes también contarán con una promoción extra en Tienda Más BanCo que brindará hasta un 15% de reintegro sin tope exclusivo para compras con tarjeta de crédito Visa a través de Más BanCo MODO, y hasta 12 cuotas sin interés. El porcentaje de reintegro se reflejará de la siguiente manera: 10% en el resumen de tarjeta de crédito y 5% como cashback.

De esta manera, la banca correntina apuesta una vez más a brindar beneficios e importantes descuentos a sus clientes, esta vez durante el fin de semana largo del 14 al 16 de agosto, impulsando el consumo de las familias y dinamizando la economía. Los comercios que comprenden está promoción están vinculados a rubros que incluyen jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería.

Las bases, condiciones y comercios adheridos pueden conocerse en www.promosdelbanco.com.