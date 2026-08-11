Se desató un feroz incendio de pastizales en un campo de San Cayetano

Un incendio de pastizal registrado este lunes por la noche en la zona de calle San Expedito, en San Cayetano, afectó aproximadamente 300 metros cuadrados de superficie. El foco fue extinguido por bomberos con mochilas de agua y una mochila sopladora.

El primer llamado

El aviso fue recibido a las 21.42, cuando la Comisaría de San Cayetano informó sobre la presencia de un foco ígneo en el sector. Cuatro minutos después, partió hacia el lugar el Móvil Nº 01, a cargo del jefe de Cuerpo, Gustavo Pérez, acompañado por dos bomberos.

Al arribar, la dotación constató el incendio y comenzó las tareas de extinción. Para controlar las llamas utilizaron una mochila sopladora y mochilas de agua.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron una verificación del área. En el operativo también colaboró el Móvil Nº 527 de la misma localidad correntina.

Finalmente, a las 23, la dotación regresó a la base con todo el personal y sin que se registraran otras novedades.