Terremoto en Colombia: Personal bonifica servicios a clientes y llamadas desde Argentina

Con el compromiso de seguir acompañando a sus clientes ante la difícil situación generada por el fuerte sismo registrado en Colombia, Personal dispuso una serie de medidas para garantizar que puedan seguir comunicados.

La compañía activó, sin cargo, un pack de roaming para todos los clientes que se encuentren en Colombia que incluye: 2GB, WhatsApp ilimitado para chatear y 100 minutos para llamadas (vigencia 30 días).

A su vez, con el objetivo de facilitar el contacto con familiares y allegados en el país, Personal bonifica las llamadas de larga distancia internacional a ese destino– desde el 10/08 al 25/08 - desde Personal móvil y desde telefonía fija (hasta 200 minutos).

Aquellos clientes que necesiten información adicional o quieran realizar alguna consulta podrán hacerlo a través de las siguientes vías de contacto: