Mostaza busca un franquiciado para desarrollar su próximo local con AutoMostaza en Corrientes

Como parte de su plan de expansión federal, Mostaza avanza con un nuevo proyecto en Corrientes capital y abrió la convocatoria para encontrar al franquiciado que liderará el desarrollo de su próximo local, el cual incluirá AutoMostaza y marcará un nuevo hito para la marca en la provincia.

El proyecto contempla la apertura de un local con servicio drive-thru, una propuesta que ampliará la oferta gastronómica de la ciudad y acompañará el crecimiento que la marca viene registrando en distintas provincias alrededor del país.

Desde la compañía confirmaron que ya se encuentran entrevistando a potenciales franquiciados que estén interesados en sumarse al desarrollo de este proyecto. Los candidatos deberán contar con capacidad de inversión, visión empresarial y compromiso con los estándares operativos y de calidad que caracterizan a la marca.

Mostaza continúa ampliando su red de franquicias en todo el país y avanza con un nuevo proyecto en el NEA. La compañía, que ya cuenta con más de 216 locales, busca sumar un socio estratégico en Corrientes para desarrollar una nueva operación respaldada por un modelo de negocio consolidado, acompañamiento permanente y el know how de una de las cadenas gastronómicas de mayor crecimiento de la Argentina.

“Creemos que Corrientes reúne condiciones muy atractivas para seguir creciendo y este es el momento indicado para avanzar con un nuevo proyecto en la ciudad. Queremos encontrar un socio local que comparta nuestra visión y nos acompañe en el desarrollo de esta nueva etapa de expansión", señaló Pablo de Marco, Director de Expansión de Mostaza.

Quienes deseen conocer más sobre el modelo de franquicias de Mostaza pueden ingresar a www.mostazaweb.com.ar/franquicias o escribir para más consultas a franquicias@mostazaweb.com.ar.

Sobre Mostaza

Mostaza es la cadena de comidas rápidas nacional número uno de la Argentina. Sus hamburguesas, reconocidas por su tamaño y elaboradas con ingredientes 100% locales, forman parte del día a día de millones de personas: el 100% de los argentinos las conoce y más del 91% ya las probó, según empresas líderes en investigación de mercado. Con un equipo que supera los 10.000 colaboradores, Mostaza continúa creciendo y consolidando su expansión a través del modelo de negocios Mostaza All In One.

La compañía se encuentra evaluando perfiles de potenciales franquiciados interesados en invertir en un modelo de negocio consolidado, con el respaldo de una de las cadenas de comida rápida de mayor crecimiento del país. Los candidatos deberán contar con capacidad de inversión, visión de largo plazo y compromiso con los estándares operativos y de calidad que distinguen a Mostaza.

Con más de 25 años de trayectoria y una red que supera los 217 puntos de venta en todo el país, Mostaza continúa fortaleciendo su presencia en el NEA mediante un esquema de franquicias que combina procesos estandarizados, acompañamiento permanente y el respaldo de una marca de alcance nacional.