El Banco de Corrientes impulsa nuevos créditos hipotecarios UVA para compra de viviendas, terrenos, construcción, ampliación o refacción

Con el objetivo de acompañar a las familias correntinas en el acceso y mejora de la vivienda, el Banco de Corrientes fortalece e impulsa su línea de Créditos Hipotecarios UVA, una herramienta de financiamiento diseñada para concretar proyectos habitacionales en distintas etapas: compra de vivienda, construcción, ampliación, refacción o adquisición de terrenos.

La propuesta contempla alternativas adaptadas a diferentes necesidades, con plazos de financiación de hasta 20 años y porcentajes de cobertura que alcanzan hasta el 100% del valor del proyecto, permitiendo a más personas avanzar hacia la concreción de su hogar.

Además, todos los destinos cuentan con una tasa especial para clientes que acreditan sus haberes en la entidad.

Las líneas vigentes incluyen la compra de vivienda, tanto para primera vivienda como para vivienda adicional, y la construcción de viviendas, con financiación de hasta el 75% y plazos de hasta 20 años. También se encuentran disponibles créditos para ampliación o refacción, con financiación de hasta el 100% y plazos de hasta 10 años, y para la compra de terrenos, con cobertura de hasta el 75% y un plazo máximo de 10 años.

Estas líneas buscan brindar soluciones concretas para quienes desean acceder a una vivienda propia, mejorar espacios existentes o avanzar en nuevos proyectos habitacionales, contribuyendo al desarrollo de las familias y al crecimiento de la provincia.

Las personas interesadas pueden recibir asesoramiento personalizado a través de su oficial de cuentas o acercándose a su sucursal habitual para conocer requisitos, condiciones y características de cada línea de financiamiento.

Más información en www.bancodecorrientes.com.ar o en la sucursal más cercana.