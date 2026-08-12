Realizarán un acto patriótico en homenaje al General San Martín en la Costanera correntina

En el marco de las conmemoraciones por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Fundación Identidad Cultural y Desarrollo llevará a cabo un acto cultural y patriótico el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 10:00.

La iniciativa busca rendir tributo a la figura del Padre de la Patria y fortalecer el legado de unidad, libertad y compromiso republicano en la capital provincial.

La convocatoria tendrá lugar en el emblemático Anfiteatro José Hernández, emplazado en la intersección de la avenida Costanera General San Martín y la calle Pago Largo.

El evento contará con la presencia de autoridades institucionales, representantes de las fuerzas de seguridad, embajadores culturales y delegaciones comunitarias de la ciudad, constituyendo un espacio de reflexión histórica abierto a toda la ciudadanía.

Identidad, patriotismo y transmisión de valores a las nuevas generaciones

Desde la conducción de la Fundación Identidad Cultural y Desarrollo explicaron que la propuesta pretende consolidar un ámbito de encuentro centrado en la reafirmación de los símbolos nacionales y el respeto por la memoria histórica.

En ese sentido, los organizadores destacaron la importancia de transmitir el ideario sanmartiniano hacia los jóvenes como una herramienta clave para profundizar el sentido de pertenencia y la cohesión social.

El encuentro integrará pasajes ceremoniales con intervenciones artísticas preparadas por referentes locales, reafirmando el papel de la gesta libertadora en la construcción de la identidad correntina y argentina en un emplazamiento icónico de la ribera capitalina.

Historia y trabajo comunitario de la Fundación Identidad Cultural y Desarrollo

La Fundación Identidad Cultural y Desarrollo surgió con el propósito institucional de canalizar el compromiso social en proyectos de asistencia directa, educación y promoción cultural.

A lo largo de su trayectoria, la organización desplegó campañas solidarias, jornadas de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad y programas enfocados en la infancia.

De manera paralela, la entidad afianzó una línea de acción volcada a la preservación de las tradiciones y la memoria colectiva mediante la realización de actos patrióticos y actividades comunitarias.

Actualmente, la institución continúa expandiendo sus líneas de articulación con organismos públicos y actores de la sociedad civil para potenciar el desarrollo social en la región.