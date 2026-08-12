Postergaron el Festival Internacional del Guiso en Paso de los Libres por mal tiempo

La Municipalidad de Paso de los Libres confirmó este miércoles la postergación de la 28ª edición del Festival Internacional del Guiso, una de las celebraciones populares y gastronómicas más convocantes de la provincia de Corrientes.

El evento, que originalmente estaba programado para desarrollarse durante los días 14, 15 y 16 de agosto, debió ser reprogramado como consecuencia del pronóstico de inestabilidad climática previsto para el fin de semana.

La medida oficial responde de forma directa a los reportes meteorológicos que anuncian intensas lluvias en la región fronteriza para los próximos días.

Dado que la infraestructura del evento, los estands de los concursantes y los espectáculos artísticos se despliegan al aire libre en el predio del Parque Turismo, el ejecutivo municipal decidió preservar el estado del terreno y la seguridad del público.

Nuevas fechas para el encuentro gastronómico en el Parque Turismo

De acuerdo con lo informado de manera oficial por el municipio libreño, las actividades correspondientes a las tres jornadas festivas se trasladaron para el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, conservando como sede el predio del Parque Turismo.

Desde la organización remarcaron que el cambio de fecha busca garantizar las condiciones óptimas para el normal desarrollo del certamen culinario, la comodidad de las delegaciones participantes y el disfrute de las miles de familias y turistas que se dan cita año a año en la localidad correntina.