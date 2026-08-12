El curioso escondite de un lobito de río: lo encontraron debajo de un auto

Un particular hallazgo ocurrió este miércoles en Posadas, cuando efectivos de la Dirección Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales rescataron a un lobito de río (Lontra longicaudis) que se encontraba debajo de un automóvil.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11,20, luego de que los agentes fueran alertados sobre la presencia del animal en un domicilio ubicado sobre la calle 34A. Al llegar, los efectivos hablaron con la propietaria del inmueble, quien contó que había visto al ejemplar debajo de su vehículo.

Ante la situación, el personal especializado realizó la captura segura del lobito de río y lo puso bajo resguardo para evitar que sufriera lesiones o se desplazara hacia un sector de riesgo.

El ejemplar será trasladado posteriormente al Centro de Rescate El Puma, donde será evaluado por profesionales especializados. Allí determinarán las condiciones necesarias para su recuperación y su posterior destino, de acuerdo con los protocolos de conservación de fauna silvestre.