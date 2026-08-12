“En el Ibone nos ponemos la camiseta”: investigadores correntinos reclaman por la ciencia

“En el Ibone nos ponemos la camiseta”, con esa consigna, trabajadores del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone) en Corrientes, se sumaron este miércoles a una iniciativa nacional para reclamar por el financiamiento y la continuidad de las políticas científicas y tecnológicas.

A través de un video, becarios, investigadores y personal técnico del instituto expresaron su respaldo a la ciencia, la tecnología, los recursos humanos y la educación pública, colocándose la remera de argentina.

La iniciativa también busca visibilizar lo que los trabajadores del sector consideran un desmantelamiento del sistema científico nacional y reclamar políticas que garanticen la continuidad de los proyectos de investigación y el desarrollo de los recursos humanos.

En las imágenes participa José Ramón Tarragó, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), junto con docentes, becarias e investigadores que forman parte de la comunidad científica local.

Un reclamo que se replicó en todo el país

La convocatoria fue impulsada por trabajadores de distintos organismos vinculados con la ciencia y la tecnología, entre ellos el Conicet, Inti, Inta, Cnea y Arsat, además de integrantes de universidades nacionales.

Con la consigna de “ponerse la camiseta”, científicos, técnicos, docentes y becarios buscan mostrar el impacto que tienen las políticas de financiamiento científico sobre quienes desarrollan tareas de investigación y formación en todo el país.

Desde el Ibone remarcaron así su compromiso con la defensa de la ciencia y la tecnología argentina, en un contexto de reclamos por la continuidad de las políticas públicas destinadas al sector.