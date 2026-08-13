Corrientes: una Universidad suspende el disctado de clases por falta de recursos

La Municipalidad de Ituzaingó confirmó que, por decisión del rectorado de la UTN Resistencia, quedaron momentáneamente suspendidas las clases del segundo cuatrimestre de 2026 en la extensión áulica de la localidad.

La medida se adoptó al no poder afrontarse los compromisos salariales asumidos con profesores y coordinadores en medio del contexto económico actual. Piden a los alumnos no concurrir al Centro Cultural mientras se buscan alternativas académicas.

Los motivos de la suspensión y la decisión institucional

El comunicado oficial fue emmitido el pasado 10 de agosto y expone los argumentos de la medida adoptada.

La resolución responde al incumplimiento de compromisos asumidos con el cuerpo docente y de coordinación, sumado a la coyuntura económica real.

Por tal motivo la decisión de frenar el dictado de las cátedras fue tomada por las autoridades de la Facultad Regional Resistencia (Chaco) de la UTN.

Además, se informó a los estudiantes de las distintas carreras universitarias no concurrir al Centro Cultural local, ya que no habrá dictado de clases.

Búsqueda de alternativas académicas

Frente al freno de la actividad lectiva, desde la gestión local expresaron la intención de revertir la situación.

La Coordinación de Nivel Superior municipal aclaró que se encuentra trabajando en la búsqueda de estrategias para paliar el impacto académico.

En este contexto prometieron transmitir las novedades a la brevedad para llevar tranquilidad a la comunidad estudiantil.