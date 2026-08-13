Sorpresa en el Paraná: sacaron una raya de casi 100 kilos

Una impresionante captura sorprendió durante la tarde del miércoles en aguas del río Paraná, frente a la ciudad entrerriana de Santa Elena. Dos hermanos pescadores lograron sacar una raya de aproximadamente 100 kilos, en una jornada que terminó con un ejemplar fuera de lo habitual.

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La pesca fue realizada por Norberto y Amadeo Fernández, quienes se encontraban en un banco de arena ubicado frente a la zona donde se encuentra la toma de agua destinada al servicio de agua potable de la ciudad.

Los pescadores contaron que la lucha con el animal fue difícil, debido a su enorme tamaño y a la resistencia que ofreció durante la captura. Según relataron, el ejemplar dio pelea prácticamente hasta el último momento antes de poder ser sacado del agua.

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La escena no tardó en llamar la atención por las dimensiones de la raya, que rondaría los 100 kilogramos, convirtiendo la captura en una de las más llamativas registradas recientemente en ese sector del Paraná.