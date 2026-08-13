Un correntino ganó en el Quini 6 y se llevó un premio de $1.100.000.000

En el sorteo del miércoles 12 de agosto, una persona de la localidad de Paso de los Libres se sumó a la lista de millonarios de la provincia con el Quini 6.

El ganador se llevó un premio de $1.100.000.000 en la modalidad "La Segunda" del mencionado juego.

La apuesta ganadora se realizó en la agencia oficial N°178 de esa misma localidad.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.