Ventas fuera del mostrador: cómo los cobros móviles acompañan a los nuevos negocios

Las formas de vender cambiaron y el punto de cobro ya no siempre se encuentra detrás de una caja. Ferias, entregas, servicios a domicilio y eventos comerciales forman parte de la rutina de muchos emprendimientos argentinos. En ese escenario, soluciones como Point Tap permiten recibir pagos por aproximación desde un celular compatible, acompañando una actividad comercial cada vez más móvil.

El teléfono se convirtió en una herramienta habitual para responder consultas, mostrar catálogos, coordinar pedidos y comunicarse con proveedores. La posibilidad de utilizarlo también para aceptar tarjetas suma una función que puede resultar práctica para quienes venden en diferentes lugares o necesitan habilitar un punto de cobro adicional dentro de su comercio.

La modalidad funciona mediante tecnología NFC. El vendedor ingresa el importe desde la aplicación y el cliente acerca una tarjeta contactless o un dispositivo habilitado a la parte posterior del celular. De esta manera, la operación puede completarse sin utilizar una terminal física independiente.

El crecimiento de los negocios que venden en movimiento

Una parte importante de los emprendimientos actuales combina distintos canales. Una marca de indumentaria puede recibir pedidos por redes sociales, entregar productos en puntos acordados y participar los fines de semana en una feria. Un profesional puede atender en su espacio de trabajo y también visitar a sus clientes. Un productor gastronómico puede vender desde su local, realizar envíos y sumarse a eventos regionales.

En todos estos casos, depender de una caja fija puede generar dificultades. Trasladar una terminal, comprobar que tenga batería o contar con un equipo para cada vendedor son aspectos que requieren organización. Cuando el propio celular puede utilizarse para recibir pagos, el punto de cobro se desplaza junto con la persona que realiza la venta.

La herramienta puede ser aprovechada por diferentes actividades:

Emprendedores que participan en ferias y exposiciones.

Comercios con entregas presenciales.

Técnicos y profesionales que trabajan a domicilio.

Negocios gastronómicos con atención en mesas.

Vendedores que recorren diferentes zonas.

Locales que necesitan descongestionar la caja principal.

Esta flexibilidad también puede mejorar la experiencia del comprador. En lugar de buscar efectivo o copiar datos para realizar una transferencia, puede acercar su tarjeta y resolver el pago en el momento.

Qué necesita un comercio para aceptar pagos por aproximación

Para utilizar esta clase de solución, el teléfono debe contar con sistema operativo Android y tecnología NFC habilitada. Esta función permite la comunicación de corto alcance entre dispositivos y está presente en numerosos modelos actuales.

El comprador, por su parte, debe disponer de una tarjeta contactless o de una billetera digital compatible. Las tarjetas habilitadas suelen incluir un símbolo compuesto por pequeñas ondas, similar al utilizado para identificar conexiones inalámbricas.

Antes de iniciar la operación, el vendedor carga el monto que desea recibir. Luego, el cliente acerca su medio de pago al sector del celular donde se encuentra la antena NFC. La ubicación puede cambiar según el modelo del equipo, por lo que conviene identificarla antes de atender al público.

Nave ofrece Tap para personas físicas o jurídicas que tengan una cuenta en Naranja X. La herramienta busca simplificar los cobros presenciales y evitar la incorporación de tecnología adicional, una característica que puede facilitar el acceso de pequeños comercios y trabajadores independientes a los pagos con tarjeta.

Para utilizarla durante toda la jornada, resulta recomendable mantener el teléfono cargado, contar con una conexión estable y tener la aplicación actualizada. También es importante verificar el importe antes de cobrar y esperar la aprobación de la transacción antes de entregar un producto o finalizar un servicio.

Más opciones para evitar ventas perdidas

Los consumidores no siempre eligen el mismo medio de pago. Algunas personas prefieren débito para mantener un control inmediato de sus gastos, mientras que otras utilizan crédito o dispositivos digitales por comodidad.

Cuando un comercio acepta pocas alternativas, puede encontrarse con clientes que no tienen efectivo disponible o que no desean realizar una transferencia. En compras espontáneas, esa dificultad puede provocar que la operación se postergue o no llegue a concretarse.

Incorporar pagos contactless ayuda a reducir pasos entre la elección del producto y la confirmación de la compra. La transacción se realiza frente al vendedor y el resultado puede comprobarse desde el mismo teléfono.

La movilidad también permite atender mejor los períodos de alta demanda. Durante una promoción, un evento o una fecha comercial, un negocio puede utilizar un celular compatible como punto adicional y evitar que todas las operaciones se concentren en una sola caja.

Dentro de las soluciones de Nave Negocios, los cobros desde el teléfono pueden combinarse con QR, links de pago, terminales o herramientas para tiendas online. Cada alternativa responde a una situación diferente: la venta presencial, el pedido recibido a distancia, el comercio electrónico o la atención en un local.

Esa combinación permite que un emprendimiento adapte el cobro a cada canal. Un vendedor puede utilizar el teléfono durante una feria, enviar un enlace cuando coordina una operación por mensajería y mantener un código QR disponible en su espacio habitual de atención.