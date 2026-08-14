Garrafa social en Corrientes: dónde y cuándo se podrá comprar

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el cronograma de venta de la garrafa social para la siguiente semana. La actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y tendrá tres puntos de comercialización.

Miércoles 19

El primer operativo será el miércoles siguiente, de 10 a 11.30. La venta se realizará en el barrio Esperanza, en la esquina de Abibol y Revidatti.

El jueves 20

Al día siguiente habrá dos puntos de venta en distintos sectores de la ciudad. De 10 a 11, el operativo llegará a la delegación ubicada en Cubo 5900, en el barrio Pirayuí.

Luego, de 11.30 a 12.30, la garrafa social se podrá adquirir en el Centro Integrador Comunitario (CIC). El punto estará ubicado en la intersección de Tupac Amaru y Turín.



