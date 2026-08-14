Nuez pecán en Corrientes: el sur provincial ya tiene más de 250 hectáreas implantadas

La nuez pecán expande su producción en Corrientes y ya suma más de 250 hectáreas implantadas en el sur provincial. De esa manera, en Curuzú Cuatiá, más de 20 productores participaron de una jornada técnica sobre el manejo de las plantaciones.

La actividad fue organizada mediante el Programa Nuez Pecán, impulsado por el Gobierno de Corrientes. Durante el encuentro se abordaron prácticas destinadas a mejorar la eficiencia de los árboles y la calidad de la producción.

Distintos niveles

El coordinador del programa, Federico Debona, destacó la incorporación de productores con distintos niveles de experiencia. “Tenemos quienes recién están comenzando, otros que ya cuentan con varios años de experiencia y algunos cuyas plantaciones están entrando en producción”, dijo.

En la jornada se trabajó sobre poda de formación y producción, manejo sanitario y control de altura. También se abordaron aspectos relacionados con la nutrición y las tareas necesarias durante el período invernal.

“Buscamos que el productor pueda aplicar prácticas adecuadas desde los primeros años para lograr árboles saludables”, explicó Debona. Según indicó, el objetivo es favorecer plantaciones eficientes y obtener nueces de calidad.

El crecimiento del cultivo representa una alternativa para diversificar la producción en el sur provincial. La propuesta también busca fortalecer las economías regionales mediante capacitación y asistencia técnica a los productores.



