Clausuraron el acceso a la Basílica de Itatí por obras

La Basílica de Itatí mantiene clausurado el acceso por sus puertas centrales debido a los trabajos de mantenimiento que se llevan adelante en el frente del templo. La medida fue dispuesta para garantizar la seguridad de peregrinos, fieles y visitantes durante el desarrollo de las obras.

El ingreso al santuario continúa habilitado por dos accesos laterales, uno ubicado del lado de la fuente de agua y otro del lado del Museo y la Santería.

Desde la Basílica solicitaron a quienes concurran al templo respetar las indicaciones y utilizar únicamente los accesos habilitados para evitar inconvenientes mientras duren las tareas.

La intervención forma parte de un proceso de restauración y embellecimiento de la fachada principal. Los trabajos comenzaron meses atrás y requirieron la instalación de andamios en el sector frontal del histórico templo.

Tres meses atrás

En mayo, el rector de la Basílica de Itatí, padre Claudio Muñoz, había informado sobre el inicio de las tareas y anticipado que el ingreso central permanecería restringido mientras avanzara la intervención.

Por el momento, el acceso por las puertas centrales continuará clausurado hasta nuevo aviso, mientras los trabajos avanzan en el frente de la Basílica.