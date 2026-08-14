Qué dijo el informe sobre la mortandad de peces en el arroyo San Lorenzo

La presencia de peces muertos en distintos sectores del arroyo San Lorenzo generó preocupación entre los vecinos y motivó un relevamiento de especialistas de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes. Los estudios determinaron que los parámetros físico-químicos se encuentran dentro de valores normales y la mortandad itícola se puede explicar por las bajas temperaturas y el descenso del nivel del agua.

El estudio fue gestionado por la Municipalidad de San Lorenzo y permitió analizar distintos parámetros físico-químicos del agua. Según el informe técnico, los valores registrados se encuentran dentro de los rangos considerados normales.

Entre los resultados obtenidos se detectaron niveles adecuados de oxígeno disuelto, un pH próximo a la neutralidad y valores de conductividad similares a los registrados históricamente en la región.

De acuerdo con los especialistas, la mortandad de peces estaría asociada principalmente a factores ambientales. Entre ellos, señalaron el muy bajo nivel de agua del arroyo y los descensos bruscos de temperatura registrados durante el invierno.

Estas condiciones pueden provocar estrés térmico en los ejemplares y afectar a distintas especies que habitan el curso de agua, especialmente ante un escenario de escaso volumen de agua.

El relevamiento también determinó que se trató de una mortandad de magnitud acotada, con ejemplares pertenecientes a diferentes especies encontrados en distintos tramos del arroyo.

Desde el municipio difundieron los resultados con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad y remarcaron que continuarán atentos a situaciones que puedan afectar los recursos naturales de la localidad.

El informe técnico completo se encuentra disponible en la Municipalidad de San Lorenzo. Los vecinos que quieran realizar consultas, ampliar la información o acceder al documento pueden acercarse a las oficinas municipales.