El Círculo de Periodistas Deportivos y Espacio Itá Berá se unen para ofrecer talleres

El Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes ofrecerá nuevos talleres abiertos a la comunidad en su sede de Quintana 1853. Las propuestas estarán a cargo de emprendedores y artesanos que integran Espacio Itá Berá.

El acuerdo permitirá desarrollar actividades vinculadas con artesanías, aprendizaje y herramientas para emprendedores. Los talleres tendrán cupos limitados y estarán destinados a personas de distintas edades.

La primera propuesta será el taller comercial “Gestión para Generar Impacto”, que comenzará el sábado 22 de agosto. Se dictará de 10 a 12, estará destinado a emprendedores y comerciantes que buscan fortalecer sus marcas. La capacitación estará a cargo de Alejandra Henain y quienes quieran inscribirse deberán comunicarse al 3794792635.

Ese mismo sábado, de 15 a 18, también se realizará un seminario de Bordado Mexicano. El seminario estará a cargo de María Aguirre e incluirá los materiales necesarios para participar. Para realizar consultas o inscribirse, los interesados deberán comunicarse al 37947999452.

Cerámica, macramé y actividades para todas las edades

Los martes se dictará el Taller de Cerámica para Principiantes, a cargo de Marcela Villanueva. La inscripción incluye los materiales y las consultas pueden realizarse al 3794650111.

Los miércoles, de 18 a 20, habrá dos propuestas simultáneas para distintos públicos. Una será “Amigos del Iberá”, un taller didáctico para niños, adultos y adultos mayores que incluye materiales.

La otra actividad será un taller de Macramé para Principiantes, orientado al aprendizaje de esta técnica de tejido. Para obtener información e inscribirse, los interesados deberán comunicarse al 3794609822.

Una propuesta que busca abrir las puertas a la comunidad

El convenio representa una nueva etapa para el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes. La institución busca darle un rol social a su sede mediante actividades abiertas y nuevas propuestas comunitarias.

Espacio Itá Berá está integrado por más de 20 artesanos correntinos y es coordinado por la psicóloga social Alejandra Henain. El grupo desarrolla actividades vinculadas con la artesanía y participa de ferias en Punta Tacuara durante los fines de semana.

La iniciativa también apunta a fortalecer el trabajo de los artesanos y generar nuevas oportunidades de formación. Los organizadores anticiparon que estos talleres serán el comienzo de una propuesta que incorporará más actividades





