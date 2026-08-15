Corrientes: el Hospital Juan Pablo II realizó una técnica inédita en el nordeste

El Hospital Juan Pablo II de Corrientes realizó por primera vez en el nordeste una plasmaféresis en una paciente pediátrica. La técnica de alta complejidad fue aplicada a una niña de 12 años con vasculitis grave.

Según informaron las autoridades, el procedimiento no se había realizado en pacientes pediátricos de la región. Hasta ahora, este tipo de intervención se efectuaba en instituciones nacionales como los hospitales Garrahan y Gutiérrez.

Para concretar la intervención fue fundamental el equipo de hemofiltración disponible en el Juan Pablo II. El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, destacó el trabajo del equipo profesional y la capacidad del hospital público.

Una técnica de alta complejidad

La plasmaféresis consiste en extraer sangre para separar el plasma (componente líquido) mediante un equipamiento especializado. Luego, el material extraído es reemplazado por una solución de sustitución antes de devolver las células al organismo.

Según informaron desde el Gobierno de Corrientes, la paciente presenta una vasculitis con compromiso renal y pulmonar grave. Se trata de una enfermedad asociada a anticuerpos ANCA, que provoca inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos.

Esta afección puede reducir o bloquear el flujo sanguíneo y comprometer órganos vitales. Ante cuadros de estas características, los pacientes debían ser derivados de urgencia a Buenos Aires.

Sin embargo, la disponibilidad de esta tecnología en Corrientes permite realizar terapias de alta complejidad y evitar traslados hacia otras jurisdicciones. Por lo tanto, la incorporación del procedimiento amplía la capacidad de atención pediátrica especializada del hospital provincial.

El equipo que realizó el procedimiento

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por Alberto Gómez (jefe de Terapia Intensiva) y las doctoras Bibiana Rigonatto y Blanca Alarcón, responsables de la atención de la paciente. El grupo se completó con Juan Carlos Balbi, encargado del Servicio de Hemoterapia.

También participaron autoridades del hospital y representantes del Ministerio de Salud Pública, entre ellos estuvieron Lanari y la subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Adela Saade.



