El enigmático hecho en torno a la muerte de San Martín

La sorpresa vino que cuando se produjo la muerte del héroe americano, dos relojes se detuvieron exactamente a las tres de la tarde, hora de su paso a la inmortalidad, sin que haya una explicación lógica ni racional. La historia nos tiene a veces misterios y enigmas que no son develados por falta de interés de investigar o leer a fondo los mismos. Esto es justamente lo que sucedió con la muerte del general José de San Martín, el libertador de América. Cuando se produce su fallecimiento en la lejana localidad francesa de Boulogne Sur Mer, donde se había recluido para pasar lo mejor posible sus últimos días sobre esta tierra.



Correntino de pura cepa, San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, era dueño de una gran energía y voluntad fuera de lo común, y lo que sucedió en su enigmático adiós a este mundo, causó la sorpresa y el asombro de muchos historiadores e investigadores de su vida, que no lograron hallar una explicación racional y lógica al episodio que sucedió.

Hombre inteligente y firme en sus convicciones, San Martín se daba cuanta que se estaba muriendo lentamente, sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Ese 17 de agosto de 1850, cuando se levantó de su lecho, mucho más sereno y tranquilo que en las últimas semanas, se mostró más calmo en cuanto al dolor que le provocaba una úlcera gástrica que le hacía vomitar sangre casi permanentemente en los últimos días y lo estaba llevando aceleradamente hacia el final de su camino en esta tierra. Eran las dos de la tarde de ese día, cuando San Martín se incorporó en su lecho, aferrándose el estómago por el intenso dolor que le provocaba su úlcera gástrica, Junto a él estaban su médico, el Dr. Jackson, su hija Merceditas y su yerno Mariano Balcarce, quienes fueron los únicos tres testigos del hecho misterioso que ocurriría al morir San Martín.

El final



A duras penas se levantó y demostrando gran dolor, se cambió a la cama de su hija, como si quisiera usarla como su último lecho. En ese momento volvió a sentir una terrible oleada de dolor, se apretó el estómago con una mano y con la otra le hizo señas a su yerno, para que sacara a su hija Mercedes de la habitación y no viera su inminente final. Hasta ese detalle tuvo en cuenta para evitarle a ella un sufrimiento mayor. Pero Balcarce no alcanzó a cumplir con el pedido del libertador. El corazón de San Martín se detuvo en ese momento, ya no soportó tanto dolor. En la mano que había llevado a su estómago, tenía un crucifijo apretándolo con fuerza. Su hija Merceditas se arrodilló junto al lecho y lloró desconsoladamente junto al cadáver de su padre. Balcarce la tomó de los hombros reconfortándola. San Martín había muerto, había pasado a la inmortalidad. Eran las tres de la tarde de ese infausto día. Recién al día siguiente muchos advirtieron el hecho misterioso que aún hoy a todos sorprende: tanto el reloj de pared que se encontraba en el cuarto adyacente al dormitorio,, como el reloj de bolsillo que usaba habitualmente el Libertador de América, se habían detenido exactamente a las tres de la tarde, hora en que San Martín había expirado.

Ambos relojes fueron examinados minuciosamente y se comprobó que aún tenían bastante cuerda para seguir funcionando. Entonces, ¿Qué pasó? Porqué los dos relojes se detuvieron exactamente a la misma hora? Hasta hoy nadie ha podido dar una explicación convincente y tenemos que coincidir que fue un fenómeno paranormal inexplicable. De haber ocurrido el hecho con un solo reloj, podría argumentarse que fue una casualidad, pero al ocurrirle lo mismo a los dos relojes del lugar, la coincidencia se transformó en un verdadero misterio que hasta hoy nadie supo ni pudo explicar. Quedará en la historia como uno de los grandes enigmas sin explicación.