Detectaron un murciélago con rabia en un campus de la Unne y piden extremar los cuidados

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro encontrado en el Campus Sargento Cabral y solicitó a la comunidad extremar las medidas de prevención.

Ante esta situación, la institución recomendó no ingresar con mascotas al campus, excepto aquellos animales que tengan turno en el Hospital o en alguno de los servicios, y que deberán permanecer con correa y bozal.

Además, se dispuso la suspensión de las actividades recreativas durante este fin de semana. El tránsito por el predio estará permitido, aunque se pidió evitar la permanencia en el lugar.

Desde la Facultad también solicitaron no entrar en contacto con fauna silvestre ni con gatos ferales y comunicar cualquier comportamiento extraño que pueda detectarse.

Qué hacer si aparece un murciélago

La principal recomendación es no tocar al animal con las manos, independientemente de que se encuentre vivo o muerto, ya que podría estar enfermo.

En caso de encontrar un murciélago, se puede comunicar la situación a la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias al 3795-115827. El número recibe solo mensajes de texto, no llamadas ni audios.

La institución recordó que, si es posible, el animal puede ser cubierto con un recipiente sin manipularlo directamente y se debe dar aviso a la cátedra para recibir indicaciones.