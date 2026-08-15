Día de San La Muerte: por qué se lo celebra en distintas ocasiones

Cada agosto, la ciudad de Corrientes revive una de sus tradiciones más particulares: las celebraciones vinculadas a San La Muerte. Los festejos tienen lugar principalmente durante las noches del 15 y el 20 de agosto, cuando suelen escucharse bombas de estruendo y distintas manifestaciones de devoción.

Sin embargo, ambas fechas no corresponden exactamente a la misma figura. La tradición distingue entre San La Muerte, cuya celebración se realiza el 15 de agosto, y el Señor La Muerte, que tiene su fecha el 20.

Dos representaciones diferentes

Dentro de las creencias populares del Nordeste argentino, San La Muerte es representado como una figura asociada a Cristo luego de la flagelación. Su imagen suele mostrarlo sentado o en cuclillas, con las manos apoyadas sobre el mentón o las rodillas.

En cambio, el Señor La Muerte aparece representado como un esqueleto que lleva una guadaña y, en algunas representaciones, un pisón. Su imagen se encuentra vinculada a la figura medieval de la muerte.

Ambas expresiones forman parte de un proceso histórico en el que creencias europeas se combinaron con elementos mágico-religiosos hispano-guaraníes, dando lugar a manifestaciones propias de la región.

Una tradición con raíces en Corrientes

El origen de estas representaciones se vincula con el período de la conquista española y la llegada de las misiones franciscanas y jesuíticas al territorio.

Corrientes tuvo presencia de ambas órdenes religiosas: las misiones franciscanas se asentaron principalmente en la zona occidental, sobre la costa del río Paraná, mientras que las jesuíticas se ubicaron hacia el este, en las costas del río Uruguay.

Con el paso del tiempo, estas creencias se expandieron y adquirieron características propias en distintos puntos del país y también en países limítrofes.

Una tradición que se mantiene vigente

La devoción se manifiesta actualmente de distintas maneras. A las celebraciones de agosto se suman imágenes talladas, estampas, medallas y tatuajes, con representaciones que fueron adquiriendo diferentes estilos a lo largo del tiempo.

Aunque San La Muerte no es reconocido como santo por la Iglesia Católica, su culto forma parte de una expresión de religiosidad popular profundamente arraigada en Corrientes y otras regiones del Nordeste.

La tradición también tiene expresiones similares en otros lugares de América Latina, aunque con diferentes nombres y representaciones, como ocurre con la Santa Muerte en México.