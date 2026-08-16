La Unne será sede del V Congreso Internacional sobre Infancias

Del 19 al 21 de agosto, la Facultad de Humanidades de la Unne realizará el V Congreso Internacional “Infancias, Formación Docente y Educación Infantil: desafíos y debates actuales”, junto al IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Carreras de Educación Inicial de la Red Universitaria de Educación Infantil (Reduei).

Con modalidad híbrida, las actividades se desarrollarán en el Campus Resistencia y convocarán a docentes, investigadores, estudiantes, profesionales de la salud, trabajadores sociales y especialistas de distintos campos vinculados con las infancias y la educación.

Tres jornadas de intercambio académico

El V Congreso Internacional es organizado por el Departamento de Educación Inicial, el Instituto de Investigaciones en Educación y el grupo de investigación Fodei (Formación Docente y Educación Infantil) de la Facultad de Humanidades de la Unne.

La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro entre universidades, instituciones educativas y distintos actores vinculados con las infancias, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias y fortaleciendo el debate sobre los desafíos que enfrenta actualmente la educación infantil.

Las personas interesadas pueden consultar la información completa del Congreso y las actividades previstas en el sitio oficial del Ciifdei 2026. Para consultas, también está disponible el correo ciifdei2026@comunidad.unne.edu.ar.

Estudiantes de Educación Inicial construirán una agenda nacional

En simultáneo con el Congreso se desarrollará el IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Carreras de Educación Inicial de la Reduei, una iniciativa que reunirá a estudiantes y recientes graduadas y graduados de distintas universidades del país.

El encuentro busca generar un espacio de participación y debate sobre las principales cuestiones que atraviesan actualmente a quienes se están formando para ejercer la docencia en el nivel inicial.

Entre los temas previstos se encuentran las trayectorias estudiantiles, la investigación, los planes de estudio y las prácticas docentes. Como cierre, se realizará una asamblea general, con el objetivo de poner en común los debates desarrollados y elaborar un documento que pueda circular a nivel nacional e internacional.

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