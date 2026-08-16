Corrientes evalúa sus suelos y semillas de maíz para fortalecer el forraje local

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, pondrá en marcha una etapa experimental de siembra de maíz en 1.000 hectáreas distribuidas en diversos puntos de la provincia.

A partir de un acuerdo técnico con la firma Vertisoles S.R.L., se evaluarán suelos, semillas y rendimientos por región.

El ministro Walter Chavez destacó que la iniciativa busca generar información precisa para incentivar al sector privado a producir reservas forrajeras que fortalezcan la ganadería y agreguen valor a la producción cárnica local.

Ensayos técnicos y convenio de cooperación

El proyecto busca determinar la viabilidad agrícola del cultivo según las características de cada ambiente correntino.

Las 1.000 hectáreas experimentales estarán repartidas en distintas zonas productivas para analizar la respuesta de los suelos.

Se firmó un Acta de Acuerdo con la firma Vertisoles S.R.L. para la asistencia técnica, preparación del suelo, siembra, manejo del cultivo, cosecha y logística.

Se realizarán estudios de adaptación, que evaluarán diferentes variedades de semillas, requerimientos nutricionales y paquetes de manejo adecuados para cada región.

Impacto en la cadena ganadera provincial

La generación de información técnica apunta a transformar la oferta de alimento para el ganado.

El objetivo central es producir alimento concentrado localmente para abastecer al rodeo correntino sin depender de insumos externos.

La mayor disponibilidad de maíz permitirá que un porcentaje superior de terneros complete su ciclo de engorde dentro de la provincia.

Una vez comprobados los rendimientos por zona, la Provincia promoverá que los productores incorporen el cultivo a mayor escala.