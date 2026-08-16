La Fiesta Nacional del Dorado coronó a su nueva reina en su 61° edición

Una nueva soberana fue coronada el sábado en la 61° Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.

En esta edición el título de Reina Nacional del Dorado se lo llevó Sol Vogth, quien representará a la fiesta en los escenarios turísticos del país durante el próximo año.

En tanto que el podio fue completado así:

1ra Princesa : Cinthia Balmaceda

: Cinthia Balmaceda 2da Princesa: Marcela Correa

La reina electa y sus princesas serán embajadoras de la tradición, la cultura y el atractivo turístico de Paso de la Patria.