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Paso de la Patria

La Fiesta Nacional del Dorado coronó a su nueva reina en su 61° edición

Se trata de Sol Vogth, quien representará a la fiesta en los escenarios turísticos del país durante el próximo año.

Por El Litoral

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 13:00

Una nueva soberana fue coronada el sábado en la 61° Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.

En esta edición el título de Reina Nacional del Dorado se lo llevó Sol Vogth, quien representará a la fiesta en los escenarios turísticos del país durante el próximo año.

En tanto que el podio fue completado así:

  • 1ra Princesa: Cinthia Balmaceda
  • 2da Princesa: Marcela Correa

La reina electa y sus princesas serán embajadoras de la tradición, la cultura y el atractivo turístico de Paso de la Patria.

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