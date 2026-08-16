Fiesta del Dorado: Paso de la Patria reúne a 312 equipos y casi 1.000 pescadores

La 61ª Fiesta Nacional del Dorado reúne a 312 equipos y cerca de 1.000 pescadores, que participan de este tradicional evento que combina deporte, turismo y naturaleza.

La largada de lanchas se llevó adelante este domingo con buenas condiciones climáticas y sin inconvenientes náuticos, permitiendo que las actividades previstas se desarrollaran con normalidad.

La competencia convoca cada año a aficionados de la pesca deportiva y visitantes de diferentes puntos del país, que llegan a la localidad correntina para disfrutar de una celebración que tiene al río Paraná como uno de sus principales protagonistas.

Corrientes promociona sus atractivos turísticos

En el marco de la Fiesta Nacional del Dorado, el Ministerio de Turismo de Corrientes cuenta con un stand institucional destinado a brindar información y promocionar los principales destinos, atractivos y productos turísticos de la provincia.

La presencia del organismo permite acercar la oferta turística correntina a los pescadores, turistas y familias que participan de la celebración, con especial énfasis en las propuestas vinculadas a la naturaleza, la pesca deportiva, la cultura y el río.

Con esta nueva edición, Paso de la Patria vuelve a posicionarse como un destino destacado para quienes buscan disfrutar de la pesca y las actividades al aire libre, mientras la Fiesta Nacional del Dorado reafirma su lugar dentro del calendario turístico y deportivo de Corrientes.