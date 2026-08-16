Rescataron a un mono carayá en una zona rural de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que rescató a un pequeño mono carayá que había sido encontrado en el suelo en General Paz.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la zona rural de Capillita, donde el ejemplar se encontraba en una situación de vulnerabilidad, por lo que efectivos de la Policía Rural de General Paz intervinieron y solicitaron asistencia especializada.

Tras el procedimiento, el pequeño carayá fue trasladado por el Grupo de Rescate del Centro de Conservación de Fauna Silvestre de Paso de la Patria, donde quedó bajo cuidado para ser revisado y recibir atención veterinaria.

El animal inició así su proceso de recuperación, mientras especialistas evalúan su estado y las condiciones necesarias para continuar con su cuidado.

El rescate forma parte de las intervenciones destinadas a la protección de la fauna silvestre en distintos puntos de la provincia.