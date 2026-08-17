Histórico: la Justicia correntina homenajeó al General San Martín en Francia

En el marco de las conmemoraciones por el 176° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el Poder Judicial de Corrientes protagonizó un hecho inédito al rendir tributo oficial en Boulogne-sur-Mer (Francia).

La iniciativa, impulsada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, buscó unir simbólicamente la cuna yapeyuana con la ciudad donde el Libertador pasó sus últimos días.

En la ceremonia se colocaron placas, coronas de flores y se entregaron retratos del Prócer y del Sargento Juan Bautista Cabral.

Vinculación histórica entre Yapeyú y Boulogne-sur-Mer

La comitiva judicial fundamentó la trascendencia de este lazo institucional:

La acción nació tras detectar la falta de referencias cruzadas entre el Templete de Yapeyú y la casa museo en suelo francés, buscando sentar las bases para un futuro hermanamiento.

Además, se entregaron cuadros de Yapeyú y del héroe saladeño, Cabral, para su exhibición permanente en el Museo Casa de San Martín, reivindicando el origen correntino de ambos libertadores.

Se distribuyeron trípticos bilingües (español y francés) redactados por el historiador Dardo Ramírez Braschi sobre las misiones jesuíticas y el peso de Yapeyú.

Actividades oficiales en Francia y protocolo diplomático

La agenda institucional incluyó emotivos actos conmemorativos.

Durante el domingo 16 se descubrió una placa conmemorativa del Poder Judicial correntino en el Museo Casa de San Martín.

En tanto que este lunes se realizó la ceremonia central con la colocación de coronas al pie de la estatua ecuestre, Himnos de ambas naciones y minutos de silencio a las 12 y a las 15.

Panseri estuvo acompañado por la jefa de Cancillería de la Embajada Argentina, María Victoria Stöger Rodríguez; la vicepresidenta del Consejo Departamental de Paso de Calais, Mireille Hingrez-Céréda; y autoridades del Regimiento de Granaderos.