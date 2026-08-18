Corrientes refuerza la vacunación: quiénes deben aplicarse la antigripal y dónde hacerlo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la necesidad de completar los esquemas de vacunación establecidos en el Calendario Nacional. Además, recomendó aplicar la antigripal a las personas que forman parte de los grupos de riesgo.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación constituye una de las principales medidas de prevención. Por lo tanto, también solicitaron respetar las fechas correspondientes para cada dosis del calendario.

Grupos de riesgo

La vacuna antigripal está indicada para el personal de salud y las embarazadas, independientemente del momento de gestación. También deben recibirla mujeres hasta diez días después del parto, si no fueron inmunizadas previamente.

En el caso de los niños de seis meses a dos años, deben aplicarse dosis separadas por al menos cuatro semanas. La recomendación también alcanza a personas de entre dos y 64 años con enfermedades.

Esto abarca a pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas y personas trasplantadas. También están incluidos quienes tienen obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica y realizan diálisis.

Las personas mayores de 65 años también forman parte de los grupos prioritarios para recibir la vacuna antigripal. En este caso, no necesitan presentar una orden médica para acceder a la dosis correspondiente.

Dónde vacunarse en capital

Las vacunas del calendario, contra el covid-19, dengue y antigripal están disponibles en distintos puntos de la provincia. En capital, funcionan de martes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18.

Estación Saludable de plaza Cabral.

Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de los 15 años).

Para recibir las dosis, se debe asistir con DNI y carnet de vacunación.

Además, el operativo de vacunación escolar continuará esta semana en el Instituto Superior Josefina Contte. El miércoles 19 y viernes 21 de agosto, la atención será de 9 a 12 y de 15 a 18.



