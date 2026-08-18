El ministro de Justicia de la Nación visitó la Universidad de la Cuenca del Plata

La Universidad de la Cuenca del Plata recibió la visita del ministro de Justicia de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, en el marco del lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de la Justicia de Paz. El funcionario expuso acerca de la importancia del acceso a la justicia en el nordeste argentino y el fortalecimiento de las instituciones judiciales en la región.

“Agradezco a la universidad por el espacio para el lanzamiento de este programa tan relevante que busca acercar el sistema judicial en las cuatro provincias del NEA”, remarcó el ministro Mahiques. La iniciativa tiene como objetivo trabajar en revalorizar el rol de los Juzgados de Paz como centros de atención primaria del servicio de justicia, como un espacio de orientación rápida para la ciudadanía. Así también, acompañar la agenda federal amplia e integrada de consolidación con las jurisdicciones provinciales.

En representación de la UCP estuvieron presentes la rectora, Mgter. Florencia Rodriguez; la vicerrectora, Dra. Martina Perduca; la vicerrectora académica, Mgter. Katia Stieben; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Abg. Aníbal Gronda junto a delegados, decanos y autoridades superiores. La jornada reunió además a autoridades de los Poderes Judiciales de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, representantes de la Justicia Federal, ministros de Justicia, magistrados, jueces y juezas de paz, funcionarios, autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales.

Asimismo, acompañaron el encuentro los funcionarios nacionales Dr. Martín Cardone, director de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Dr. Emiliano Pedro Méndez Ortiz, subsecretario de Política Criminal de la Nación.

Desde la UCP se destacó la importancia de estos encuentros, que forman parte del compromiso institucional con el desarrollo de espacios de diálogo, articulación y fortalecimiento de los vínculos entre la universidad, el Estado y las instituciones que trabajan diariamente para responder a las demandas de la sociedad.