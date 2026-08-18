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FORMACIÓN VIRTUAL

Renatre lanza un curso virtual y gratuito sobre manejo de vehículos 4x4 en el campo

Los participantes que completen los módulos recibirán el certificado de cursada emitido por la entidad.

Por El Litoral

Martes, 18 de agosto de 2026 a las 08:25

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció el dictado de la capacitación virtual y asincrónica “Vehículos 4×4: manejo y funcionamiento en el entorno rural”, disponible del 19 de agosto al 9 de septiembre.

La iniciativa, no arancelada y con entrega de certificados, está destinada a repasar conceptos clave y optimizar las prestaciones de estos rodados ante diferentes terrenos y condiciones climáticas en las labores del campo.

Características de la propuesta académica

El trayecto formativo se dictará íntegramente a distancia a través de la plataforma del registro.

Se trata de una actividad asincrónica y 100% gratuita a la que se puede acceder desde computadoras o dispositivos móviles.

Se hará una revisión de conceptos básicos sobre funcionamiento de unidades 4x4, prestaciones técnicas y recursos para transitar por caminos rurales complejos y variaciones climáticas.

Los participantes que completen los módulos recibirán el certificado de cursada emitido por el Renatre.

Canales de contacto e inscripción

Para solicitar mayor información o tramitar la inscripción, la delegación puso a disposición distintas vías de consulta.

Se habilitó un correo electrónico institucional para dicho fin capacitacion@renatre.org.ar. En tanto que hay una línea de WhatsApp nacional para el mismo uso, la cual es +54 9 11 2833-4201.

En tanto la delegación de Corrientes recibe consultas y solicitudes de inscripción al teléfono fijo (0379) 4460047 y a los móviles 0379-154802972 / 0379-154241290.

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