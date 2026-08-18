Renatre lanza un curso virtual y gratuito sobre manejo de vehículos 4x4 en el campo

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció el dictado de la capacitación virtual y asincrónica “Vehículos 4×4: manejo y funcionamiento en el entorno rural”, disponible del 19 de agosto al 9 de septiembre.

La iniciativa, no arancelada y con entrega de certificados, está destinada a repasar conceptos clave y optimizar las prestaciones de estos rodados ante diferentes terrenos y condiciones climáticas en las labores del campo.

Características de la propuesta académica

El trayecto formativo se dictará íntegramente a distancia a través de la plataforma del registro.

Se trata de una actividad asincrónica y 100% gratuita a la que se puede acceder desde computadoras o dispositivos móviles.

Se hará una revisión de conceptos básicos sobre funcionamiento de unidades 4x4, prestaciones técnicas y recursos para transitar por caminos rurales complejos y variaciones climáticas.

Los participantes que completen los módulos recibirán el certificado de cursada emitido por el Renatre.

Canales de contacto e inscripción

Para solicitar mayor información o tramitar la inscripción, la delegación puso a disposición distintas vías de consulta.

Se habilitó un correo electrónico institucional para dicho fin capacitacion@renatre.org.ar. En tanto que hay una línea de WhatsApp nacional para el mismo uso, la cual es +54 9 11 2833-4201.

En tanto la delegación de Corrientes recibe consultas y solicitudes de inscripción al teléfono fijo (0379) 4460047 y a los móviles 0379-154802972 / 0379-154241290.