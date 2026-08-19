Corrientes será sede del Congreso Ecoturístico de la Región Litoral

La ciudad de Corrientes será sede del 4° Congreso Ecoturístico de la Región Litoral, que se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Salón Gran Paraná de Turismo Hotel Casino.

El encuentro es organizado por el Ministerio de Turismo de la Provincia y el Comité Iberá y reunirá durante dos jornadas a representantes del sector público y privado, profesionales, prestadores turísticos, emprendedores, estudiantes, instituciones académicas, organizaciones y comunidades.

Bajo el lema “TurismoReGenera: viajes con propósito y gestión inteligente”, el Congreso buscará generar espacios de intercambio, capacitación, vinculación y nuevas oportunidades para el desarrollo turístico de los territorios.

Turismo regenerativo y desarrollo local

La agenda estará centrada en las nuevas tendencias de la actividad turística, con especial atención en un modelo regenerativo, inteligente y con propósito, orientado a generar valor ambiental, social, cultural y económico.

Entre los principales temas se abordarán turismo regenerativo, conservación de la naturaleza, gestión inteligente de destinos, cultura y patrimonio, turismo comunitario, observación de aves, pesca recreativa y sustentable, planificación territorial, educación ambiental y desarrollo local.

También se presentarán experiencias vinculadas a los Esteros del Iberá, Goya y Carlos Pellegrini, además de propuestas relacionadas con la conservación de la naturaleza, la reintroducción de especies y el turismo de naturaleza.

El programa incluirá presentaciones, paneles, talleres, experiencias, exposición de trabajos y pósteres, feria gastronómica y cultural, promoción de destinos, artesanías y emprendimientos.

Ronda de negocios y experiencias turísticas

Una de las actividades destacadas será la Ronda de Negocios y el Almacén de Experiencias con Propósito, que se desarrollará durante la segunda jornada, de 14.30 a 17.30.

La propuesta estará orientada a fortalecer vínculos entre los actores del sector, generar alianzas y promover nuevas oportunidades comerciales para emprendimientos y prestadores turísticos.

El Congreso contará además con la participación de referentes de Corrientes y de distintas provincias de la Región Litoral, junto a especialistas nacionales e internacionales.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar de las presentaciones, paneles, talleres y demás actividades pueden realizar la inscripción general al Congreso a través del formulario habilitado por la organización.