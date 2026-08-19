Un psicólogo de Corrientes quedó más cerca del juicio en un caso de abuso a un niño

El psicólogo Gustavo Norberto Marcolli quedó en las últimas horas más cerca del juicio, luego de que fracasara una acción de su defensa en el litigio que afronta por supuesto abuso sexual contra un menor de edad en el caso conocido como "Niño Rayo".

En 2023 el psicólogo Marcolli había sido sobreseído por el Juzgado de Instrucción 5, en un fallo luego ratificado por la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Sin embargo, mediante una acción de la querella representada por la abogada Andrea Quincose Vilalta, la familia logró que el Superior Tribunal de Justicia en 2024 revirtiera esa decisión y ordenara que reinicie con un procesamiento.

Aunque casi dos años después, así lo hizo el Juzgado de primera instancia el 19 de marzo de 2026, en el marco de una resolución que este martes quedó consolidada por la Cámara de Apelaciones al rechazar el recurso de la defensa del psicólogo, a cargo del abogado Jorge Buompadre.

Se trata de una decisión unánime dictada el martes último por los camaristas Diego Nuñez Huell, Mario Alberto Alegre y Karina Elizabeth Asselborn.

CÓMO SIGUE EL CASO

La decisión de la Cámara ahora recala nuevamente en la fiscalía de Angel Eugenio Machado que, de considerar concluida la investigación, debe requerir la elevación a juicio.

Ese pedido irá dirigido a la jueza María Amelia Zair Nicolás, quien decretará el paso de este expediente a un tribunal donde Marcolli sería sometido al proceso.

Vale señalar, los hechos investigados habrían ocurrido en febrero de 2016 cuando el Niño Rayo tenía apenas cinco años de edad, en la casa del sospechoso, donde el menor compartía juegos con sus hijos.

La ley permite que las víctimas puedan recurrir a la Justicia aún pasado un tiempo y la causa no prescribe si era menor de edad, como en este caso.



