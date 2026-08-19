Corrientes: capacitan a productores ante los posibles efectos de El Niño

El Gobierno de Corrientes, en articulación con el INTA y SENASA, lleva adelante un ciclo de charlas territoriales destinadas a productores, con el objetivo de brindar herramientas para afrontar posibles escenarios de exceso hídrico asociados al fenómeno de El Niño.

Los encuentros abordan el impacto del exceso de agua sobre la producción ganadera, el manejo forrajero y las estrategias de alimentación, además de medidas sanitarias y de prevención de enfermedades.

El cronograma continuará en Itá Ibaté, Saladas, Caá Catí, Alvear, La Cruz, Paso de los Libres, Monte Caseros y Gobernador Virasoro, con el propósito de acercar información y herramientas a las distintas regiones productivas de la provincia.

El ministro de Producción, Walter Chavez, explicó que la iniciativa busca “aunar criterios y tener un trabajo más coordinado en todo el contexto provincial” y remarcó la importancia de que los productores conozcan con anticipación los escenarios que podrían presentarse para tomar decisiones y reducir riesgos.

Herramientas para anticiparse al escenario climático

En ese sentido, Chavez destacó que “la prevención es lo mejor” y señaló que las jornadas permiten poner a disposición de los productores herramientas concretas para la toma de decisiones.

Entre ellas mencionó un sistema desarrollado por el INTA junto al Gobierno de Corrientes que, mediante el número de ADREMA, permite estimar la situación que podría enfrentar cada establecimiento ante un escenario de exceso hídrico.

“Tenemos la responsabilidad de manifestarle al productor a qué eventualmente se enfrenta si el fenómeno se concreta y qué medidas ir tomando”, afirmó el ministro.

Trabajo preventivo en los municipios

Durante la jornada realizada en Goya, el intendente Mariano Hormaechea resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y los organismos técnicos.

“Tenemos que seguir haciendo trabajos preventivos, prepararnos y hacer lo que tenemos que hacer para contener en el caso de que se dé este fenómeno”, señaló.

En paralelo a las capacitaciones dirigidas al sector productivo, los municipios avanzan con medidas preventivas y los equipos provinciales mantienen un intercambio permanente de información para coordinar acciones frente a los posibles escenarios climáticos.