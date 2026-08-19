Inta Corrientes prueba variedades de zapallo para mejorar el rendimiento productivo

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Corrientes del Inta lleva adelante ensayos de evaluación sobre las variedades de zapallo Cuyano Intay Pecas Inta.

A través de la generación de información técnica adaptada a las condiciones del NEA, el equipo liderado por el especialista Emmanuel Musante busca fortalecer la competitividad de la horticultura local mediante prácticas de manejo eficientes, sustentables y de alta productividad.

Ensayos y características de las variedades

El Inta investiga la adaptación de dos materiales clave para los productores del Nordeste.

El Cuyano Inta se trata de un material de tipo anco con un ciclo medio de 90 a 110 días y alta productividad. Produce frutos de más de un kilo con pulpa naranja de óptima calidad para consumo fresco e industria.

Por otro lado, el Pecas Inta es una variedad de polinización abierta con un ciclo cercano a los 100 días y frutos de entre 1 y 1,5 kg. Destaca por su excelente comportamiento en poscosecha y por permitir al productor la obtención de semilla propia mediante el distanciamiento de cultivos.

El equipo realiza una evaluación sanitaria con ensayos en territorio. De esta manera se mide la respuesta de ambos materiales a las condiciones ambientales y sanitarias características del NEA.

Valor técnico y sustentabilidad regional

Las pruebas buscan acompañar la toma de decisiones en el sector hortícola. Musante remarcó la importancia de generar datos locales para identificar los materiales de mejor comportamiento agronómico en la región.

Además, el estudio apunta a la diversificación y competitividad, pues la producción representa una alternativa estratégica tanto para la agricultura familiar como para emprendimientos comerciales, promoviendo sistemas sustentables.