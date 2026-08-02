Lanzan cursos gratuitos para estudiantes de la Unne

Abren las inscripciones a los cursos del segundo cuatrimestre en el Centro Cultural Universitario de la Unne (Córdoba 788) en la ciudad de Corrientes Capital.

Los cursos se diferencian de los talleres artísticos anuales debido a que tienen diferentes duraciones que van de uno, dos y tres meses.

Dentro de la oferta del segundo cuatrimestre se encuentran los cursos de: Curso de Lengua de Señas Argentina, creando puentes comunicativos en sus turnos mañana y tarde; La vuelta al mundo en 80 planos: Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días; Reinventa tu armario; Cuerpo y escena Herramientas de teatro; Antes del Rodaje: el Guión literario como herramienta creativa primero y técnica después; Creación, manipulación y dramaturgia de títeres para adultos; Improvisación en Danza: la potencia de un cuerpo sensible; "La magia de no tener un plan” Curso de Impro Teatral desde cero; Creación de Visuales Y Video-Mapping.

Los cursos tienen costos que van desde los $30.000 a $90.000 dependiendo de la duración de los mismos. Para saber cada detalle del curso hay que ingresar al sitio del CCU. La particularidad de que el curso de cine “La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días” es gratuito para todo público.

Los estudiantes de la Unne podrán acceder a los cursos gratuitamente. Para ello la condición es cumplir con ciertos requisitos como: al momento de inscribirse deberán presentar la constancia de alumno regular y fotocopia de DNI. También será condición obligatoria asistir a las 2 (dos) primeras clases y mantener el 80% o más de asistencia durante la cursada.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 16 a 20hs en Córdoba 788 (Ctes). Las clases inician la semana del 10 de agosto en su mayoria en sus días correspondientes a cada curso.

La oferta de cursos para este primer cuatrimestre es:

“La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días” a cargo de Abril López; Pablo Almirón. Las clases serán los martes de 19 a 21 hs con proyecciones de películas los viernes de 19 a 21 hs.

“Lengua de Señas Argentinas: Creando puentes comunicativos” Turno tarde a cargo de Sclippa Yamila Yanina Gisela y Núñez Gómez Mercedes. Las clases serán los lunes de 17 a 19hs. Tres meses de duración .

“Lengua de Señas Argentinas : creando puentes comunicativos” Turno mañana Prof. Aymara Moratto. Las clases serán los lunes de 10 a 12hs. tres meses de duración.

“Antes del Rodaje: el Guión literario como herramienta creativa primero y técnica después” a cargo de Pablo Almiron. Las clases serán los jueves de 19 a 21 en el Salón de Parquet. Duración 3 meses. Inicia el 20 de agosto.

“Creación, manipulación y dramaturgia de títeres para adultos” a cargo de Brenda Carolina Benítez Báez. Las clases serán los lunes de 15 a 17hs en el Salón de Parquet. Duración 3 meses. Inicia el 10 de agosto.

“Improvisación en Danza: la potencia de un cuerpo sensible” a cargo de Antonella Albertosi. Las clases serán los miércoles de 10 a 12hs. tres meses de duración.

“La magia de no tener un plan” Curso de Impro Teatral desde cero” a cargo de Lourdes Alegre Borsini. Los viernes de 18 a 20hs en el Salón Azul. duración de dos meses. inicia el 14 de agosto.

“Creación de Visuales Y Video-Mapping” a cargo de Francis Martina. Las clases serán los días viernes de 15 a 17hs, dos meses de duración. inicia 14 de agosto.

“Reinventa tu armario” a cargo de Uriel José Arce (Urish): Las clases serán los días martes de 11 a 13hs en el Salon Atelier. Dos meses de duración. Inicia el 1 de septiembre.

“Cuerpo y escena Herramientas de teatro” a cargo de Marianela Iglesia. Las clases serán los lunes de 14 a 16hs en el Salón Azul, duración 1 mes. Inicia el 7 de septiembre.

Medios Unne