Murió el periodista, locutor y escritor Adalberto Balduino

Corrientes y El Litoral están de luto este domingo tras conocerse la muerte de Adalberto Balduino, locutor, periodista y escritor correntino. Tenía 86 años.

Su familia informó sobre su fallecimiento en la mañana de esta jornada. Sus restos serán velados en la empresa Salom para ser trasladados luego al cementerio San Juan Bautista a las 11 del lunes.

Balduino recibió premios y distinciones por su labor en radio, y presentado varios libros de su autoría.

En el año 2000 recibió el premio Santa Clara de Asís, y en 2005 el Martín Fierro del interior. Condujo el programa “Con todo respeto”, emitido por LT7.

En 2006 ganó el concurso “Néstor Ibarra” que instituyó Radio Mitre de Buenos Aires, donde obtuvo su premiación en la categoría “Entrevista” por la manera en que condujo un reportaje al poeta local “Cacho” González Vedoya, quien siempre, dicen, se caracterizó por ser una persona introvertida.

Un emblema del medio

En El Litoral es recordado por sus columnas que escribía cada sábado, las cuales analizaban la realidad del país y el mundo.

Antes de la presentación de su libro "Justo en el medio", en agosto de 2015, Balduino se definía a sí mismo así: “Soy un incorregible bohemio que no se olvida de lo bueno del pasado, no soy periodismo ni escritor. Siempre trato de contar una anécdota, busco un resolución y un epílogo esclarecedor, algo que abone un mundo mejor”.

Cabe mencionar que "Justo en el medio" es una recopilación de algunos de sus artículos publicados en El Litoral, durante un periodo de dos años.

En la web de El Litoral se puede acceder a los articulos de Balduino a traves de haciendo clic aquí.