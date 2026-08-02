Alerta amarilla por tormentas en Corrientes: el pronóstico anticipa una semana con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes en distintas zonas de Corrientes, donde además se espera una semana con condiciones inestables y lluvias casi continuas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del lunes, con un 90% de probabilidad de lluvia, y se extenderán durante toda la mañana.

El alerta amarilla alcanza a las localidades de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, donde se prevén tormentas de variada intensidad.

Las malas condiciones continuarán durante el martes, con lluvias previstas durante gran parte del día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 25°C de máxima.

Para el miércoles, el pronóstico indica que la inestabilidad persistirá, con probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima de 25°C. Lo mismo se espera para la jornada del jueves.

Recién hacia el viernes el tiempo volverá a mejorar, donde se espera cielo parcialmente soleado y llegará un descenso de temperatura, con una máxima de 17°C y una mínima de 10°C, marcando el regreso de un ambiente más fresco en gran parte de la provincia.