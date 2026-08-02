La campaña tabacalera consolidó a Corrientes y dejó $2.295 millones para productores

La campaña tabacalera 2025/2026 cerró con un balance positivo en Corrientes, donde se acopiaron 1.220.230 kilos de tabaco criollo correntino, generando un movimiento económico superior a 2.295 millones de pesos para las familias productoras de la provincia.

La actividad, que se desarrolla en los departamentos de Goya, Lavalle, San Roque, Esquina y Curuzú Cuatiá, involucra a 1.020 productores que cultivan alrededor de 800 hectáreas, consolidándose como una de las principales economías regionales correntinas.

El acopio se distribuyó entre las cinco bocas de recepción habilitadas. La Cooperativa Buena Vista encabezó el volumen con 442.331 kilos, seguida por Alliance One S.A., con 277.933 kilos; la Cooperativa El Sauce, con 225.803 kilos; la Cooperativa de Tabacaleros, con 213.671 kilos; y La Nueva Alfader S.A.S., con 60.492 kilos de tabaco criollo.

Además, las bocas de acopio que trabajan con tabaco Burley también registraron ingresos durante la campaña, reflejando el dinamismo que mantiene el sector tabacalero en la provincia.

El interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Alejandro Correa, destacó que los resultados alcanzados "reflejan el esfuerzo de los productores y el trabajo articulado que se viene realizando para fortalecer la cadena tabacalera en toda la provincia".

Asimismo, remarcó que el impacto económico de la comercialización beneficia directamente a las familias productoras y a las economías de las localidades tabacaleras. "El movimiento económico generado por la comercialización impacta directamente en las familias productoras y en las economías de las localidades tabacaleras, consolidando al sector como un motor del desarrollo regional", señaló.

Finalmente, Correa afirmó que el acompañamiento del Gobierno de Corrientes resulta fundamental para seguir fortaleciendo la actividad. "Seguimos trabajando para brindar herramientas que permitan mejorar la producción, sostener la rentabilidad y garantizar mejores oportunidades para nuestros productores. El tabaco es una actividad estratégica que genera empleo, arraigo y crecimiento para el interior provincial", concluyó.