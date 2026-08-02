El proyecto cinematográfico creado por el Papa Francisco llega a Caá Catí de la mano de Km0

Aldeas, el proyecto internacional de cine comunitario creado por el Papa Francisco a través de Scholas Occurrentes y confiado al aclamado director Martin Scorsese, llegará por primera vez a Argentina gracias a una alianza con Km0. Polo Cultural de los Esteros, organización con base en Caá Catí (Corrientes). El acuerdo será presentado oficialmente el jueves 6 de agosto, en el marco de la 12.ª edición del Festival Regional de Cine Rural, que se desarrollará de 8 a 17 horas en la Cooperativa Textil Virgen del Rosario (Ruta Provincial N° 13, a 2 kilómetros de la rotonda de Caá Catí).

Se trata de la primera alianza formal de Aldeas con una organización cultural argentina, incorporando a Km0. Polo Cultural de los Esteros a una red internacional que impulsa proyectos audiovisuales nacidos desde las comunidades. El objetivo es promover, desde Caá Catí, un movimiento cinematográfico y social en el que los propios pueblos sean autores y protagonistas de sus historias. Al integrarse al ecosistema global de Aldeas, las producciones realizadas en la localidad pasarán a formar parte de una red internacional de intercambio cultural, con la posibilidad de llegar a públicos de otros continentes y proyectar al mundo las identidades y raíces culturales del territorio.

Un cine construido desde las comunidades

Aldeas es un proyecto de cine comunitario creado por el Papa Francisco con el propósito de fomentar una cultura del encuentro, reuniendo a los pueblos periféricos del mundo, poniendo la cámara en manos de la gente e impulsando un cine de “de abajo hacia arriba”. Por esto, más que un proyecto, Aldeas busca consolidar una comunidad global, un movimiento cinematográfico y social. Scorsese acompaña el proyecto desde su origen, como protagonista en pantalla y productor ejecutivo del largometraje “Aldeas, el último sueño del Papa Francisco” que retrata la misión del movimiento, además de contar con la última entrevista de Francisco en vida. Aldeas viene trabajando con comunidades en Lombok (Indonesia), Tujereng (Gambia) y Polizzi Generosa (Italia) —el pueblo del que emigró la familia Scorsese—, reuniendo a jóvenes cineastas, comunidades enteras y reconocidos artistas locales.

El legado de Scholas Occurrentes

Aldeas forma parte de Scholas Occurrentes, el movimiento educativo y cultural creado por el Papa Francisco a pocos meses de iniciar su papado con la misión de hacer realidad la cultura del encuentro. Francisco decía “no podemos cambiar el mundo si no cambiamos la educación”. Se trata de un movimiento presente en 71 países, que confía en el lenguaje del arte como motor de una “pedagogía del encuentro”, y que reúne jóvenes de todas las realidades, credos y culturas, escuchando el dolor, el deseo y la pasión de un generación que pide a gritos una nueva realidad, y generando procesos de creatividad para que esta transformación comience por ellos mismos.

Km0, un polo cultural nacido en los Esteros

Por su parte, Km0. Polo Cultural de los Esteros es una asociación civil con sede en Caá Catí integrada por profesionales de distintas disciplinas que impulsa proyectos vinculados a la cultura, la educación, la ciencia, el arte, el cuidado del ambiente y el turismo sostenible. Su base es un “refugio de artistas” construido en barro y paja ubicada en el medio del monte y a orillas del estero Santa Lucía. Desde allí, su trabajo combina naturaleza, arte y comunidad, con especial énfasis en el protagonismo de las juventudes y el desarrollo territorial.

Entre sus programas y/o proyectos se encuentran el Cine Pueblo, el Festival Regional de Cine Rural, el Polo Audiovisual, el Laboratorio Audiovisual, el Refugio de Artistas, la isla: museo vivo, y la Reserva Cultural y Natural.

Alianza y agenda de actividades

La alianza será presentada por Teresa Leveratto, directora de Aldeas, además contará con un espacio dentro de la programación del festival rural para compartir material audiovisual sobre el proyecto.

Durante su visita a Corrientes desarrollará una agenda de actividades que incluirá reuniones con autoridades provinciales y locales, recorridos por escuelas rurales, encuentros con realizadores audiovisuales y estudiantes universitarios, además de visitas al Refugio de Artistas de Km0 y a la primera Reserva Natural y Cultural de Caá Catí.

Entre las actividades abiertas al público se destaca la proyección de Vida entre Mundos, la primera película de Aldeas Scholas Films, que registra la creación de un mural de cuatro kilómetros pintado por el Papa Francisco junto a jóvenes provenientes de distintos continentes. La misma tendrá lugar, con acceso libre y gratuito, el viernes 7 de agosto a las 20hs en la plaza de Caá Catí (frente a la iglesia).

Sobre Aldeas

Aldeas integra cine, educación, tecnología, comunidades remotas y una red internacional en un solo ecosistema. Es un movimiento cultural global que busca generar un nuevo modo de narrar, educar y encontrarnos, en el que jóvenes realizadores audiovisuales de distintos continentes trabajan junto a las comunidades para que sean ellas las autoras de sus propias historias.

En su centro está el largometraje El último sueño del Papa Francisco, producido por Aldeas Scholas Films en coproducción con Sikelia Productions, con Martin Scorsese como protagonista en pantalla y productor ejecutivo. El film sigue a estas comunidades en su proceso de despertar creativo y contiene el último testimonio en cámara del Papa Francisco, registrado poco antes de su fallecimiento. Se encuentra en etapa de postproducción.

Más información: info@aldeas.org

Redes: IG @aldeasfilms @scholasoccurrentes

Sobre Km0

"Km0. Polo Cultural de los Esteros", a través de los proyectos y/o programas que impulsa desde Caá Catí —Cine Pueblo, el Festival Regional de Cine Rural, el Polo Audiovisual, el Laboratorio Audiovisual, el Refugio de Artistas y la Reserva Cultural y Natural—, propone una forma alternativa de cultura y arte desde una mirada descentralizada, periférica y propia. Un espacio de libre expresión y pensamiento, al servicio de una educación transformadora a través del cine, el arte, la comunidad y las juventudes.

Más información: km0poloculturaldelosesteros@gmail.com

Redes: IG @km0poloculturaldelosesteros